Flagra: traficantes usam quadra de escola para vender drogas em Manaus

Manaus - Uma circunstância inimaginável há algumas décadas, hoje tem assombrado pais e alunos que veem, se fazer nada, o avanço do tráfico de drogas dentro e fora das salas de aulas. Mesmo com a realização de programas que combatem o uso de drogas nas escolas, ainda assim, esta é uma realidade de parte do sistema educacional do Brasil. Em Manaus, isso não é diferente. Na última quarta-feira (14), o EM TEMPO flagrou o livre comércio de drogas para alunos da Escola Municipal Professora Sônia Maria da Silva Barbosa, localizada na Avenida Grande Circula 2, comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.



Após receber inúmeras denúncias sobre a comercialização de entorpecentes próximo à escola, nossa equipe foi ao local e constatou a veracidade dos fatos. Uma diarista de 49 anos, que preferiu não ter o nome revelado, disse que os “traficantes” tomaram conta da quadra da unidade educacional, onde os alunos participavam das aulas de educação física. Sem qualquer obstrução da polícia, os criminosos dominaram o local e não permitem mais a entrada de moradores na quadra para a prática de atividades comunitárias.

Essa é a quadra que os moradores dizem que foi fechada por traficantes da comunidade | Foto: Marcelo Cadilhe

“Meu sobrinho chegou em casa e nos contou que eles não podem mais ir jogar futebol na quadra ou praticar as aulas de educação física. Os professores temem que algo aconteça com os estudantes. Os traficantes vendem drogas na entrada externa da quadra. Isso é uma vergonha, pois a polícia não toma providência sobre essa situação. Meu sobrinho disse também que existe a venda droga dentro da escola” disse a diarista.



O homem que tirou fotos da reportagem entrega um pacote para um aluno e, em seguida, recebe dinheiro | Foto: Marcelo Cadilhe





Flagrante



A equipe conseguiu flagrar a venda de drogas nas proximidades da escola em plena luz do dia. Por cerca de 30 minutos, acompanhamos várias pessoas, entre elas alunos fardados, entrando e saindo do local. A intensa movimentação aponta que o local funciona como ponto de venda de entorpecentes na comunidade Monte Sião.

Após perceber a presença da reportagem no local, um homem não identificado aproximou-se do carro e fez algumas fotografias, com intuito de intimidar a equipe. Por questões de segurança, decidimos sair do local. O homem ainda perseguiu o carro para verificar se realmente iríamos sair da comunidade.

Ambiente escolar

O professor e antropólogo, Dênis Silva, explicou que o tráfico de drogas é uma realidade social e a escola é um espaço privilegiado porque é o alvo preferido dos criminosos. Ele explicou que é nesse tipo de espaço que os “traficantes” encontram o público que já consume as drogas, ou pode vir a consumir, entre elas crianças e adolescentes.

Monte Sião trafico de drogas, Professor Denis Pereira | Foto: Marcelo Cadilhe

“Eu trabalho há 18 anos em escolas públicas da zona Leste. Por diversas vezes, eu já tive várias situações difíceis de contornar. Eu tive uma turma em que todos os alunos foram para a sala de aula drogados. Para se ter uma ideia, em 2016, eu fiz um levantamento por conta própria e eu perdi 7 alunos em homicídios ligados diretamente com o tráfico de entorpecentes”, disse o antropólogo.

Silva ressaltou ainda que, a droga no ambiente escolar produz um distanciamento entre os jovens estudantes, que não conseguem se manter nas escolas ou desenvolver um processo de aprendizagem, além do crescimento intelectual e profissional.

“Os jovens mais pobres são os que, na sua maioria, acabam se envolvendo com o tráfico de drogas. Um jovem de classe média, por outro lado, tem dinheiro para comprar os entorpecentes e acaba por consumir as drogas. Já o estudante da classe mais pobre, quando começa a usar drogas, não tem estrutura econômica e fica vulnerável ao processo de violência”, explicou o professor.

O professor disse ainda que o problema real não é droga, mas sim a condição social de quem consome. Ele relembrou que há 4 anos um aluno, de apenas 7 anos, o abordou em sala de aula e disse que seu maior sonho era ser o maior traficante da comunidade. A posição do jovem chocou a todos.

“Aquela criança não enxergava futuro na escola. Muito pelo contrário, ela vê um futuro mais próximo do seu cotidiano. Ela vê que o traficante tem moto, roupa nova, namorada e cordão brilhoso".

O educador ainda contou outras vivências em salas de aulas que marcaram o seu trabalho na educação.

"Uma vez eu chamei atenção de um aluno e ele disse que iria dar um tiro na minha cara. Eu não fiquei com medo, mas precisamos pensar sobre o nível de violência e agressividade dentro das escolas. Um caso curioso aconteceu com uma amiga minha após ela criar um grupo para combater o tráfico de drogas dentro da escola onde lecionava. A educadora acabou convocando os alunos que traficavam dentro da escola para dar uma palestra contra o uso de drogas no local. Todos os estudantes sabiam quem eles eram e o que faziam, então, a situação virou motivo de chacota”, finalizou o antropólogo.

Resposta da polícia

O Jornal Em Tempo entrou em contato com a Polícia Civil e questionou a venda de drogas na escola citada pela reportagem. A assessoria de comunicação informou que o delegado Rafael Guevara, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pelo Jorge Teixeira, não havia recebido nenhuma denúncia sobre a venda de drogas, dentro ou fora da Escola Municipal Professora Sônia Maria da Silva Barbosa.

A autoridade policial ressaltou ainda que, diante das informações obtidas pela equipe do Portal Em Tempo, vai iniciar investigações em torno da denúncia. O delegado destacou que novas denúncias podem ser realizadas por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O titular do 30º DIP assegura o sigilo da identidade do informante.

Patrulhamento

Já a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), que faz o policiamento na área, disse que os policiais fazem rondas na região da escola de segunda a sexta-feira. Segundo o capitão PM Henriques, Comandante da 30ª Cicom, as rondas são diárias e visitas são feitas aos gestores da referida escola. Ainda segundo o capitão, os policiais também realizam palestras e orientação aos alunos contra o crime e o tráfico de drogas.

Secretaria de educação

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que a quadra da Escola Municipal Sônia Maria da Silva Barbosa continua sendo utilizada para a prática de atividades físicas dos alunos e destacou que a unidade conta com o serviço do Centro de Apoio de Segurança Escolar (Cose), responsável pela segurança patrimonial da rede municipal de ensino.

Sobre a comercialização de entorpecentes fora das dependências da unidade, a Semed ressaltou o bom relacionamento que possui com a Polícia Militar e Secretaria de Segurança para tratar dessas situações. Um projeto integrado com as duas instituições, para proporcionar mais segurança à comunidade escolar da rede municipal, está em andamento.

Leia Mais

Cidade de Deus, o retrato do medo e da insegurança em Manaus

Vídeo mostra suposta extorsão de PMs a peruano em Manaus

Homem presencia traição e mata amante da esposa no Jorge Teixeira