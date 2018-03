Vendedor reage a assalto e é esfaqueado no pescoço na Ponta Negra

Polícia realiza buscas para identificar os autores do crime | Foto: Mara Magalhães

Um vendedor ambulante, que trabalha no Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, foi esfaqueado no pescoço, na manhã deste sábado (17), durante uma tentativa de assalto no calçadão próximo à praia do lugar.

Ele caminhava pelo local quando foi abordado por uma dupla, que anunciou o assalto e coagiu a vítima. O vendedor reagiu e tentou desarmar os assaltantes, momento em que ele foi atingido.

A polícia militar foi acionada e realiza buscas no local com o intuito de localizar os autores da tentativa de latrocínio.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar atendimento médico à vítima, que não tem a identificação revelada pela polícia militar.

O Em tempo entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) para saber quais medidas de segurança são realizadas pela atual gestão no local e aguarda um posicionamento.

*Colaborou: Mara Magalhães