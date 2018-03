Corpo é encontrado com sinais de tortura dentro de geladeira em Manaus

O corpo do homem foi localizado no início da madrugada deste sábado (17) | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de Amós da Gama Coutinho, de 19 anos, foi encontrado por moradores, no início da madrugada deste sábado (17), próximo a uma área de mata na rua Melo Gomes, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.



De acordo com informações de policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de meia-noite moradores entraram em contato com polícia informado que havia um corpo próximo à uma área verde, onde usuários de drogas costumam frequentar durante a noite.

Ainda segundo os policiais, ao chegarem no local indicado o corpo do homem foi encontrado dentro de uma geladeira velha. A vítima apresentada várias marcas pelo corpo (lesões), que podem indicar que ela possivelmente foi torturada antes de ser assassinada. Além disso, uma camisa vermelha estava amarrada na cabeça dela.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local para a coleta de provas e depoimento de moradores, mas até o momento ninguém foi preso. Após os procedimentos, o corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Vendedor esfaqueado

Um vendedor ambulante, que trabalha no Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, foi esfaqueado no pescoço, na manhã deste sábado (17), após uma tentativa de assalto no calçadão próximo à praia do lugar.

Ele caminhava pelo local quando foi abordado por uma dupla, que anunciou o assalto e coagiu a vítima. O vendedor reagiu e tentou desarmar os assaltantes, momento em que ele foi atingido.



Edição: Isac Sharlon

