Comerciante é assassinado com tiros na cabeça ao abrir estabelecimento

Manaus - Um comerciante foi morto a tiros no momento em que abria as portas do estabelecimento em que trabalhava, localizado na avenida Praia da Ponta Negra, bairro Campos Sales, Zona Oeste de Manaus. O caso aconteceu na manhã deste sábado (17), por volta das 7h, e alguns disparos acertaram a cabeça da vítima.

O homem, de 51 anos, que não teve o nome divulgado, era proprietário de uma loja de acessórios eletrônicos. De acordo com o tenente Natan Kleyton, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando a equipe policial chegou no local não foi possível identificar quantos tiros acertaram o corpo da vítima.

Ainda não se saber dizer quantos tiros foram disparados, mas dois atingiram a cabeça do comerciante. "Ele tinha um 'relojoeiro' no estilo das lojas que vendem acessórios eletrônicos. A esposa dele está muito abalado no local, mas não soube nos dar informações sobre o real motivo do crime. Algumas pessoas contam que só ouviram os disparos. No local nós encontramos algumas cápsulas e aparentemente não levaram nada", descreveu o tenente.

Policiais da 20ª Cicom isolaram a área e o corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento ninguém foi preso.

Também na manhã deste sábado, por volta das 7h, um vendedor ambulante, que trabalha no Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, foi esfaqueado no pescoço durante uma tentativa de assalto no calçadão próximo à praia do lugar.



Ele caminhava pelo local quando foi abordado por uma dupla, que anunciou o assalto e coagiu a vítima. O vendedor reagiu e tentou desarmar os assaltantes, momento em que ele foi atingido.

