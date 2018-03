4 homicídios e 1 tentativa de latrocínio em menos de 12h, em Manaus

Manaus - Quatro homicídios e uma tentativa de latrocínio foram registrados em menos de 12h em Manaus. No bairro São Francisco, Zona Sul, o corpo do jovem Amós da Gama Coutinho, de 19 anos, foi encontrado dentro de uma geladeira próximo a uma área de mata. Já na Zona Leste da cidade, um homem foi executado com sete tiros na rua Anador, bairro Jorge Teixeira, e na rua Castanho, bairro São José, outro homem de aproximadamente 25 anos foi assassinado com vários tiros. Nas primeiras horas da manhã, por volta de 7h, a cidade também foi palco de outros dois crimes, sendo uma tentativa de latrocínio no Ponta Negra, e um homicídio no Campo Sales, ambos bairros na Zona Oeste da capital.

As ações de combate a criminalidade, realizadas pela Secretária de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), por meio da recém-lançada "Operação Jejuardes" - que mapeia áreas vermelhas em Manaus com policiamento ostensivo -, não deixaram que a capital amazonense voltasse a ser palco de uma onda de crimes em mais um fim de semana. A reportagem aguarda um posicionamento da SSP-AM sobre os crimes ocorridos recentemente na capital.

Corpo em geladeira

O corpo de Amós da Gama Coutinho, de 19 anos, foi encontrado por moradores, no início da madrugada deste sábado (17), próximo a uma área de mata na rua Melo Gomes, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus. A vítima foi encontrada dentro de uma geladeira velha e apresentada várias marcas pelo corpo (lesões), que podem indicar que ela possivelmente foi torturada antes de ser assassinada. Além disso, uma camisa vermelha estava amarrada na cabeça dela.

Execuções na Zona Leste

Na rua Anador, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, um homem ainda não identificado foi executado com sete tiros, por volta das 3h da manhã. Na mesma região, na rua Castanho, outro homem também foi executado com vários tiros. Segundo policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem vestia uma camisa vermelha, bermuda jeans, estava com as mãos e pés amarrados com fios elétricos e apresentava lesões - possíveis sinais de tortura - pelo corpo.

Comerciante morto

Um comerciante foi assassinado a tiros no momento em que abria as portas do estabelecimento em que trabalhava, localizado na avenida Praia da Ponta Negra, bairro Campos Sales, Zona Oeste de Manaus. O caso aconteceu por volta das 7h da manhã e alguns disparos acertaram a cabeça da vítima.

O homem, de 51 anos, que não teve o nome divulgado, era proprietário de uma loja de acessórios eletrônicos. De acordo com o tenente Natan Kleyton, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando a equipe policial chegou no local não foi possível identificar quantos tiros acertaram o corpo da vítima.

Tentativa de latrocínio

Um vendedor ambulante, que trabalha no Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, foi esfaqueado no pescoço, também por volta das 7h da manhã, durante uma tentativa de assalto no calçadão próximo à praia do lugar.

Ele caminhava pelo lugar quando foi abordado por uma dupla, que anunciou o assalto. O vendedor reagiu e tentou desarmar os assaltantes, momento em que foi atingido no pescoço. A polícia militar foi acionada e realiza buscas no local com o intuito de localizar os autores da tentativa de latrocínio. Em nota, a SSP-AM informou que "a área possui policiamento a pé, feito por duplas de policiais, policiamento de viaturas e motocicletas, ciclopatrulhamento e policiamento de quadriciclo, realizado na areia da praia".

Todos os casos são investigados pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).

