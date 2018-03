Ação policial resulta na prisão de homem e apreensão de 60 kg de droga

Manaus - Marco Antônio da Silva Atayde, de 25 anos, foi apresentado, no fim da manhã deste sábado (17), durante coletiva de imprensa na Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele foi preso com 60 kg de maconha, do tipo "skunk", em uma residência, situada na Rua Cristóvão Colombo, bairro Nova Esperança, também na Zona Oeste. Além da droga, a polícia ainda apreendeu uma arma e um lançador de granada.



O diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, informou que após a prisão de Marco Antônio, as equipes se deslocaram até um sítio, situado no quilômetro 20 da estrada de Novo Airão (município distante 115 km de Manaus), onde, durante buscas, foi encontrado um lançador de granadas, um rifle e uma munição de calibre nove milímetros.

A ação realizada, na tarde de sexta-feira (16), em conjunto com equipes da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP–AM), contou com apoio operacional de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e do Canil da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM).

Toda a substância entorpecente foi apresentada, na manhã deste sábado (17), durante coletiva de imprensa | Foto: Márcio Melo

Mais de 40 kg apreendidos

Cerca de 42 quilos de drogas foram apreendidos no dia 20 de fevereiro, durante operação conjunta entre o Denarc, Delegacia Fluvial (Deflu) e a Seai. Durante a apreensão, ainda foram presos em flagrante Adriano Pedro Moreira, de 33 anos, e Wanderley Alves Paulino, de 42 anos, por tráfico de drogas.

Na base do Denarc, Adriano e Wanderley ainda foram autuados pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Durante investigações do órgão, os agentes receberam informações de que dois homens com as características de Adriano e Wanderley viriam de Tefé, distante de Manaus 523 quilômetros, com uma quantidade significativa de drogas numa embarcação de recreio. A dupla foi presa no Porto da Manaus Moderna, no Centro, Zona Sul de Manaus.



Edição: Isac Sharlon

