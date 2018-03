Tiros durante assalto causam pânico em hipermercado da Ponta Negra

O assalto ocorreu dentro de um hipermercado na zona Oeste de Manaus neste sábado (17) | Autor: Fernanda Farias





Manaus - Um assalto no depósito de uma loja de eletrodoméstico e eletrônicos, que fica situada dentro de um hipermercado na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, deixou clientes em pânico na tarde deste sábado (17).

Testemunhas informaram que houve muita correria e pelo menos três disparos de arma de fogo foram efetuados no local. O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) confirmou a ocorrência no estabelecimento e informou que não houve feridos. O órgão também negou que clientes tenham sido feitos reféns durante a ação criminosa.

Porém, o Em Tempo conversou com o vendedor que foi abordado pelo criminoso e ele relatou que o assaltante chegou na loja se passando por cliente.

"Ele tava com uma mochila e logo anunciou o assalto com uma faca", disse o vendedor que preferiu não se identificar.

Segundo ele, o homem agarrou uma das caixas e a fez refém para poder sair da loja.

"Foi quando vimos que ele não tinha arma de fogo. Ele tentou sair pela porta do fundo, mas estava trancada", disse a vítima. Um policial a paisana chegou no local e atirou. Um repórter do Em Tempo estava no local e ouviu os disparos. Nesse momento, clientes saíram correndo do estabelecimento.

O policial deu voz de prisão ao assaltante, que foi agredido com um extintor de incêndio por clientes da loja. "Nessa hora foi que ele soltou a caixa que estava refém", finalizou o vendedor.

Policiais militares da 19ª Cicom foram acionados e prenderam um suspeito | Foto: Divulgação









Policiais militares da 19ª Cicom foram acionados. Em um vídeo divulgado no WhatsApp é possível ver que a polícia prendeu um dos suspeitos. Posteriormente, ele foi levado para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, para receber atendimento. A polícia negou as agressões, mas disse que o homem caiu de testa no chão ao tentar fugir da guarnição.

Veja o vídeo:



Testemunhas informaram que houve muita correria e pelo menos três disparos de arma de fogo | Autor: Divulgação

Edição: Bruna Souza

