Assaltos em ônibus e paradas assustam usuários do transporte coletivo

Manaus – Andar de ônibus em Manaus está cada dia mais perigoso. Durante a manhã deste sábado (17), usuários do transporte coletivo relataram momentos de aflição em casos distintos. Passageiros da linha 542 por pouco não foram vítimas de um assalto. Já na Avenida Constantino Nery, pessoas que pegam ônibus na plataforma, que fica em frente de uma universidade, estão sendo alvos de constantes assaltos.

Uma mulher e três homens se preparavam para assaltar o ônibus 542, na Avenida Tefé, bairro Cachoeirinha, Zona Sul da cidade, no momento em que o coletivo foi abordado por uma viatura policial. Uma das envolvidas na ocorrência estava com uma criança, sua filha, menor de idade.

O crime só foi impedido porque o motorista do coletivo notou uma atitude suspeita dos três passageiros e fez sinais para uma viatura que passava na mesma avenida.

Leia também: Tiros durante assalto causam pânico em hipermercado da Ponta Negra

Policiais militares da 5ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom) disseram que o grupo estava armado apenas com um simulacro, que é a imitação de uma arma.

“Eles estavam com bolsas cheias de roupas, o que nos leva a crer que eles iriam assaltar e fugir para um interior”, afirmou um dos agentes que esteve no local.

O grupo foi levado à delegacia e, posteriormente, liberado. A criança continua na companhia da mãe.

Constantino Nery

Usuários do transporte coletivo que pegam ônibus na passarela da Avenida Constantino Nery, perto de uma faculdade, na Zona Centro Sul, reclamam de ser alvos de constantes assaltos promovidos por um homem. Na manhã deste sábado, duas vítimas relataram que foram abordadas pelo suspeito com uma faca.

Uma das vítimas, que não quis ser identificada, relatou ao Em Tempo que tirou o telefone celular para atender a uma chamada da filha antes de ser assaltada.

“Ele me ameaçou com uma faca, pediu o celular e disse que não tinha nada a perder”, relatou a moça.

Policiais à paisana

O vice-governador e secretário de segurança pública, Bosco Saraiva, disse, nesta sexta-feira (16), durante uma entrevista exclusiva ao Em Tempo, que policiais estarão dentro dos cinco terminas de ônibus, a paisana, para proteger a população que faz uso do transporte coletivo na cidade de Manaus.

"Até o fim do governo, nós estaremos com policiais da Secretária de Operações Especiais a paisana em todos os terminais de Manaus. Os policiais também estarão dentro dos coletivos. Nós utilizaremos de todas as formas para estarmos presentes e proteger a população", disse o secretário.

Ainda de acordo com Bosco, essa ação visa baixar o número de assaltos dentro de ônibus e resguardar a vida dos usuários do transporte coletivo. No ano de 2017, foram registrados 3.844 assaltos a ônibus, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Leia mais:

Ação policial resulta na prisão de homem e apreensão de 60 kg de droga

Armamento das Farc estava em poder de integrantes da FDN, diz delegado

Chuva causa alagamentos e deslizamentos em vários pontos de Manaus