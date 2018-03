Jovem é preso com arma de fogo, munições e drogas no Jorge Teixeira

O jovem foi levado para o 30º DIP, onde o caso foi registrado | Foto: divulgação

Manaus - Halife da Silva e Silva, de 23 anos, foi preso, na noite deste sábado (17), com drogas e um revólver calibre 38. O homem foi capturado por uma equipe da Rocam durante patrulhamento na avenida Mirra, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Os policiais abordaram Halife, que estava em atitude suspeita, e durante a revista pessoal foi encontrada a arma de fogo com a numeração raspada e cinco munições intactas. Além do revólver e munições, o homem ainda escondia 23 porções de entorpecente, supostamente de oxi, 25 porções de pasta base de cocaína e R$ 34.

O material foi apreendido e juntamente com o suspeito foi encaminhado ao 30ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), no mesmo bairro. O suspeito deve ser autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.



Leia também: Tiros durante assalto causam pânico em hipermercado da Ponta Negra

Entre as drogas apreendidas estão porções de cocaína e oxi | Foto: divulgação

Outro caso

Após uma perseguição e confronto com policiais da Rocam, no dia 28 de fevereiro deste ano, João Felipe Carvalho de Castro, de 28 anos, e Andrey Correa Pereira, de 21 anos, foram presos , com dez quilos de drogas, supostamente cocaína, revólveres e uma escopeta. O caso aconteceu na Zona Leste da capital.

Eles foram perseguidos pelas ruas do São José e ao chegaram na comunidade Novo Reino, no bairro Tancredo Neves, um dos suspeitos atirou contra a equipe policial, que posteriormente revidou e trocou tiros com o criminosos na tentativa de tentar contê-los.

A dupla ficou ferida, com algumas escoriações pelo corpo, e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, também na Zona Leste. Após receberem tratamento médico, os dois homens foram encaminhados para o 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP). João Felipe e Andrey respondem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Trio é preso por roubar R$ 14 mil em assalto com reféns em shopping

Homem compra celular roubado por R$ 120 e acaba sendo preso em Manaus

Foragido da Justiça e irmãos são capturados por assaltos a ônibus