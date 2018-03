Eletricista morre em SPA após levar 5 tiros na Zona Norte de Manaus

Vítima tinha 26 anos e nenhum dos autores do crime foi identificado | Foto: Janailton Falcão

Manaus - O eletricista automotivo Fagner Augusto dos Santos, de 26 anos, foi morto com cinco tiros, na madrugada deste domingo (18), dentro do terreno da casa onde morava, na rua Domingos de Briegas, comunidade Monte Sinai, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram que, por volta das 2h da manhã, duas pessoas em uma motocicleta foram até à casa da família da vítima, onde a chamaram pelo nome de Fagner, que saiu e ao abrir o portão foi surpreendido pelos suspeitos - que invadiram o terreno e efetuaram os disparos.

Fagner foi atingido com quatro tiros nas nádegas e um no rosto. Ele ainda foi socorrido por familiares e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas morreu três horas depois de dar entrada na unidade de saúde.

Leia também: Segurança de 'João Branco' está entre mortos de chacina em sítio no AM

A família desconhece a motivação e autoria do crime. “Ele estava dormindo e acordou quando o chamam. Os suspeitos estavam de capacetes e não deu para reconhecer nenhum deles. Os vizinhos contaram que a moto foi vista circulando pela rua antes de pararem e invadirem a casa”, contou uma parente da vítima, que não quis se identificar

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Morto em festa na rodoviária

O pedreiro Jhonatas da Silva Horreda, de 29 anos, foi espancado

até a morte, na madrugada deste domingo (18), por volta das 2h, durante uma festa com carros de som na rodoviária de Manacapuru (município distante 69 km de Manaus). De acordo com informações de moradores, a vítima foi espancada até a morte por policiais militares do município, porém a polícia nega qualquer participação na morte. Jhonatas participava de uma festa com várias outras pessoas, que bebiam e dançavam músicas reproduzidas em carros de som, quando uma equipe de policiais militares do 9° Batalhão de Policia Militar (BPM) do município chegou no local.

O pedreiro teria se jogado por cima do capô da viatura, o que, segundo moradores, levou os policiais a agredirem Jhonatas até que ele ficasse inconsciente (desacordado). A versão narrada, em nota, pela polícia militar do município, afirma que a vítima batia no capô e chutava o para-choque da viatura.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Chacina: atiradores matam três e ferem um em roubo a sítio no AM

Tiros durante assalto causam pânico em hipermercado da Ponta Negra

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp