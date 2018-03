Veja vídeo: discussão em bar termina em tiroteio no Jorge Teixeira

Manaus – Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um tiroteio no Bar da Morena, localizado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Um homem, ainda não identificado, foi o autor dos disparos no local durante este sábado (17). Segundo um comerciante local, momentos antes de iniciar o tiroteio, o atirador bebia no local com um grupo de pessoas.

Testemunhas afirmam que o responsável pelos tiros chegou de carro, sentou-se no banco com um grupo de outras pessoas, onde permaneceu por um tempo bebendo e conversando. O grupo teve uma discussão no local, mas a briga não chegou a se tornar física. Momentos depois o homem se levantou e foi até o carro, dando a impressão de que iria embora.

Cerca de 15 minutos após ir embora, o homem retornou e começou a efetuar os disparos em direção a mesa que ocupava anteriormente. Não foi informado quantas vezes ele atirou, nem o assunto da discussão iniciada antes da briga.

Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro Platão Araújo, também na Zona Leste. Uma equipe de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local, porém o atirador não foi encontrado.

O dono do bar foi procurado pela equipe de reportagem do Em Tempo, mas preferiu não se pronunciar sobre o assunto. Em um vídeo gravado por testemunhas é possível ver uma grande comoção de pessoas que tentavam ajudar uma das vítimas baleadas, que ficou estendida no chão. Pessoas pediam ajuda de carros que passavam pela avenida para socorrer os feridos.

No vídeo é possível ver pessoas tentando ajudar vítimas do tiroteio | Autor: Reprodução

Eletricista assassinado

O eletricista automotivo Fagner Augusto dos Santos, de 26 anos, foi morto com cinco tiros, na madrugada deste domingo (18), dentro do terreno da casa onde morava, na rua Domingos de Briegas, comunidade Monte Sinai, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram que, por volta das 2h, duas pessoas em uma motocicleta foram até à casa da família da vítima, onde a chamaram pelo nome de Fagner. Quando o homem saiu e abriu o portão, foi surpreendido pelos suspeitos - que invadiram o terreno e efetuaram os disparos.

Fagner foi atingido com quatro tiros nas nádegas e um no rosto. Ele ainda foi socorrido por familiares e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, mas morreu três horas depois de dar entrada na unidade de saúde.



O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

