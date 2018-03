Homem reconhece camisa de irmão desaparecido em 2015 em ossada na Ufam

Manaus - Familiares de Thiago Costa de Oliveira, desaparecido em maio de 2015, então com 26 anos, suspeitam que a ossada humana encontrada na tarde deste domingo (18), seja de Thiago. Os restos mortais estavam em uma área de mata do campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na rua Cristo Rei, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A suspeita do irmão foi comentada após peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) encontrarem uma camiseta que pertencia ao jovem. "Era a camisa do meu irmão. Temos certeza, pois até tinham uns documentos dele próximo ao corpo. É muito triste para a gente, porque, ao mesmo tempo que descobrimos onde ele está, descobrimos que ele está morto, infelizmente", lamentou Lucas de Oliveira, irmão do desaparecido.

Camiseta encontrada ao lado da ossada é a mesma que o desaparecido usava quando sumiu em 2015. | Foto: Divulgação

De acordo com a mãe de Thiago, Maria José, o filho trabalhava na Reserva de Gás Natural de Urucu, em Coari (a 468 km de Manaus), e havia sido soldado das Forças Armadas. "Ele passava 15 dias lá [em Coari] e 15 dias aqui em Manaus. Não tinha envolvimento com tráfico de drogas, e nem recebia ameaças de ninguém", relatou.

Embora a informação seja apenas uma suposição da família do desaparecido, a ossada foi levada para o Instituto Médico Legal (IML), para análises e exames de DNA, que devem comprar se a ossada é ou não de Thiago. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Esta não é a primeira vez que um cadáver é encontrado em Manaus este ano. No último sábado (17), o corpo de um homem de 19 anos foi encontrado em uma geladeira abandonada em um terreno baldio localizado na rua Melo Gomes, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital.





