Padrasto é preso suspeito de matar enteado de 13 anos estrangulado

Manaus - A Polícia Civil investiga a morte do estudante Carlos Eduardo da Silva Martins, de 13 anos, ocorrida na noite deste domingo (18), por estrangulamento. O padrasto do adolescente, Naldo da Silva e Silva, de 35 anos, foi preso suspeito de ter cometido o crime.

O suspeito alega que o adolescente se suicidou em uma rede. Porém, testemunhas informaram que, por volta das 19h, a vítima e o padrasto foram vistos brigando dentro da casa onde moravam, na rua Beira Alta, beco São Francisco, bairro Mauazinho, Zona Leste da capital.

O crime aconteceu no dia do aniversário da mãe da vítima. A mulher estava em uma igreja com os dois filhos mais novos e foi avisada por uma amiga que o adolescente estava passando mal em casa.

Leia também: Segurança de 'João Branco' está entre mortos de chacina em sítio no AM

Os familiares contaram que existem muitos vestígios que indicam que houve luta corporal entre os dois. “No hospital a médica contou que o Eduardo estava com os pés sujos de lama, o que indica que ele tentou correr. Ele também estava com hematomas pelo corpo e vários arranhões nas costas. Além disso, o quarto estava todo revirado e a roupa dele estava toda suja de barro”, contou a tia da vítima, a dona de casa Rozana Cunha, de 23 anos.

Ainda conforme os familiares, Naldo apresentou versões contraditórias quando foi questionado sobre o que havia acontecido com o adolescente. "Primeiro ele disse que cochilou na cadeira e quando acordou viu o Eduardo se debatendo enrolado na rede com quatro voltas no pescoço. Ele ainda disse que o Eduardo estava passando mal porque tomou um açaí. Depois que ele foi levado para a delegacia contou que encontrou Eduardo pendurado entre os punhos da rede, mudando a primeira versão", contou a tia.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. O laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) aponta que o adolescente morreu por suspeita de enforcamento e teve como causas: compressão de centro respiratórios e celebrais, edema cerebral, hipoxia tecidual e compressão cervical.

Motivação

A morte de Eduardo teria sido motivada pelo fato do adolescente ter um suposto vídeo, que mostrava o padrasto traindo a mãe. "Ficamos sabendo que ele tinha esse vídeo gravado, mas ainda não encontramos esse material. Mas sabemos que o Eduardo e o Naldo não tinham uma relação boa", contou Rozana.

Prisão

Ainda na noite de domingo, Naldo foi detido por policiais militares da 29ª Cicom, o suspeito foi levado para o 29º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na manhã desta segunda-feira (19), o padrasto foi conduzido à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e depois encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), que deve investigar o caso.



Depoimento

Ao Em Tempo, o suspeito informou que não cometeu o crime e disse que apenas tentou prestar socorro ao adolescente. Confira o depoimento do padrasto, sobre as acusações:

A Polícia Civil investiga a morte do estudante Carlos Eduardo da Silva Martins, de 13 anos, na noite deste domingo (18), por estrangulamento. O padrasto do adolescente Naldo da Silva e Silva, de 35 anos, foi preso, suspeito de ter cometido o crime. O suspeito alega que o adolescente se suicidou em uma rede. Porém, testemunhas informaram que por volta das 19h, a vítima e o padrasto foram vistos brigando dentro da casa onde moravam, na rua Beira Alta, beco São Francisco, bairro Mauazinho, Zona Leste da capital. | Autor: Em Tempo

Edição: Mara Magalhães

Leia mais

Eletricista morre em SPA após levar 5 tiros na Zona Norte de Manaus

Homem reconhece camisa de irmão desaparecido em 2015 em ossada na Ufam

4 homicídios e 1 tentativa de latrocínio em menos de 12h, em Manaus