Homem conhecido por cometer roubos é morto a tiro no Adrianópolis

A vítima permanece sem identificação no IML. Ele usava bermuda colorida e tênis branco | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado apenas como "Carlinhos", aparentando ter entre 30 e 35 anos, foi morto com um tiro no abdômen, na madrugada desta segunda-feira (19). A vítima foi encontrada jogada em um terreno baldio, na avenida Maceió, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Moradores do bairro que passavam nas proximidades do local do crime encontraram "Carlinhos" agonizando e acionaram os policiais militares da 22º Cicom, que estavam em patrulhamento na região.

Mesmo ferido, o homem conversou com os policiais e contou que havia sido vítima de um assalto. Porém, os moradores informaram que ele era conhecido no bairro por ser usuários de drogas e praticar roubos e furtos pela área.

A equipe policial acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem não resistiu e morreu ante da chegada da equipe médica.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde permanece sem identificação oficial. Ele usava bermuda colorida e tênis branco.

Não há informações sobre as circunstâncias do crime. O suspeito fugiu e não foi identificado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve investigar o caso.

Ossada humana

Familiares de Thiago Costa de Oliveira, desaparecido em maio de 2015, então com 26 anos, suspeitam que a ossada humana encontrada na tarde deste domingo (18), seja de Thiago. Os restos mortais estavam em uma área de mata do campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na rua Cristo Rei, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Edição: Mara Magalhães

