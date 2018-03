Adolescente é executado com cinco tiros no São Raimundo

A vítima foi atingida com dois tiros na região do maxilar, um na boca, um no pescoço e um na cabeça e morreu em via pública | Foto: Divulgação

Manaus - O adolescente Nícolas Tarcísio da Silva Medeiros, de 17 anos, foi executado com cinco tiros, na noite deste domingo (18), na rua Osvaldo Aranha, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas informaram que, por volta das 20h, homens em um carro, modelo Honda City, de cor cinza e placa NOT-9573, abordaram o adolescente e efetuaram os disparos contra ele. Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

De acordo com a Polícia Civil, o crime tem relação com tráfico de drogas e pode ter sido motivado por um acerto de contas. Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que o adolescente morreu em via pública. Ele foi atingido com dois tiros na região do maxilar, um na boca, um no pescoço e um na cabeça.

Capsulas de pistolas 380 foram encontradas no local do crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

Um homem identificado apenas como "Carlinhos", aparentando ter entre 30 e 35 anos, foi morto com um tiro no abdômen, na madrugada desta segunda-feira (19). A vítima foi encontrada jogada em um terreno baldio, na avenida Maceió, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Mesmo ferido, o homem conversou com os policiais e contou que havia sido vítima de um assalto. Porém, os moradores informaram que ele era conhecido no bairro por ser usuários de drogas e praticar roubos e furtos pela área.

A equipe policial acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem não resistiu e morreu ante da chegada da equipe médica.

