Vizinho de vice-governador tem casa arrombada e caso ganha repercussão

Manaus - O arrombamento de uma casa ganhou repercussão nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (19). A residência, pertencente ao professor doutor Nelson Noronha, da Universidade Federal do Amazonas, fica localizada no conjunto Jardim Primavera, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, e é vizinha à residência da família do vice-governador e secretário de Segurança Pública do Amazonas, Bosco Saraiva.

Em publicação nas redes sociais, Noronha relata que dois computadores foram roubados no assalto. Segundo ele, a casa foi assaltada por volta das 16h e uma hora depois ele fez a publicação na sua página no Facebook, questionando o trabalho da polícia. Até aquele momento, nenhuma viatura havia se deslocado ao local para atender a ocorrência, mesmo após diversas ligações.

“Na hora do assalto, disseram os vizinhos, uma viatura da polícia estava passando no local. Os vizinhos fizeram alarde, mas os policiais não pararam. Passaram direto na direção da residência daquela autoridade”, comenta o docente na rede social.



Repercussão

Alunos, professores e amigos manifestaram solidariedade ao professor em sua postagem. Uma pessoa comentou que era triste que um acontecimento como este tenha se tornado tão banal em Manaus. Outros lamentaram o acontecido, manifestando revolta e indignação pela falta de segurança na cidade.

A reportagem entrou em contato com a 23ª Companha Interativa Comunitária (Cicom) e com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), para esclarecer a situação. Por telefone, a 23ª Cicom informou não ter recebido quaisquer chamados para o conjunto Jardim Primavera. A SSP não confirmou a informação de que Bosco Saraiva é vizinho do professor.

No início da noite, Noronha fez uma nova publicou. Desta vez, ele relatou que já estava sendo atendido por policiais militares em sua residência. O professor ainda postou uma foto de uma motocicleta que estava em frente à sua casa, que teria sido abandonada pelos assaltantes.



Leia abaixo a postagem do professor Noronha:

