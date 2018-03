Polícia Civil recupera celulares roubados e prende suspeitos

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas autuou em flagrante, na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 11h30, João Paulo Lopes Brasil, de 25 anos, e Renato Junio Campos da Silva, de 24, por roubo majorado (uso de arma de fogo), logo após os infratores serem presos em via pública, por servidores lotados na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com o delegado Fernando Bezerra, do 7°Distrito Integrado de Polícia, a equipe da DEHS estava em diligência na avenida Buriti, primeira etapa do bairro Distrito Industrial, zona Sul da capital, quando presenciou o roubo.

Conforme o delegado, João Paulo e Renato estavam em uma motocicleta da marca Honda, de cor preta, e em posse de um simulacro, tipo arma de fogo. Eles abordaram duas pessoas e subtraíram os aparelhos celulares delas. A dupla ainda tentou fugir do local, mas foi surpreendida pelos policiais civis.

“A dupla foi alcançada no bairro Japiim, zona Sul, e trazida ao 7° DIP, onde foi efetuado o flagrante. Uma das vítimas, uma mulher de 33 anos, compareceu na unidade policial e conseguiu obter o aparelho celular de volta. A segunda vítima ainda não foi localizada, mas ainda estamos tentando localizá-la para devolvermos o objeto recuperado”, explicou Bezerra.

Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatado que João e Renato já possuem passagem na polícia por roubo. Eles foram autuados em flagrante por roubo majorado. A dupla foi levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona Sul.

