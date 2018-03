Dupla é agredida por suspeita de assalto em rota do Distrito em Manaus

O caso foi acompanhado por policiais da 30ª Cicom | Foto: Divulgação

Manaus - Anderson Nogueira de Oliveira, de 35 anos, foi preso por suspeita de assaltar um ônibus do transporte especial, da empresa Tema, e fazer reféns cerca de dez trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM), Zona Sul da capital. Na companhia dele a polícia apreendeu um adolescente de 17 anos. Crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (20).

Por volta das 2h, os suspeitos interceptaram a rota na comunidade Braga Mendes, na Zona Norte, mas acabaram sendo detidos vinte minutos depois, na comunidade Monte Sião, na Zona Leste, ao serem abordados por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estavam em patrulhamento na região.

Funcionários e motorista do ônibus foram feitos reféns por cerca de 20 minutos | Foto: Divulgação

A equipe policial avistou o ônibus em atitude suspeita e ao pararem o veículo constaram que os suspeitos estavam ameaçando os funcionários dentro da rota. Anderson e o adolescente não resistiram a prisão e quando se entregaram à polícia foram agredidos por moradores da área e pedestres, que transitavam pelo local.

Foram apreendidos com os suspeitos duas armas de fogo caseiras, que eram usadas para cometer crimes. A polícia também recuperou dez celulares, quatro anéis e três relógios que haviam sido roubados dos funcionários.

Armas apreendidas e objetos recuperados | Foto: Divulgação

Após conter os ânimos dos populares, a equipe policial levou os suspeitos para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, e posteriormente foram conduzidos para o 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A participação do adolescente no caso é acompanhada pela equipe da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Transporte coletivo

O vice-governador e secretário de segurança pública, Bosco Saraiva, informou que policiais estarão dentro dos cinco terminas de ônibus, a paisana, para proteger a população que faz uso do transporte coletivo em Manaus.

Essa ação visa baixar o número de assaltos dentro de ônibus e resguardar a vida dos usuários do transporte coletivo. No ano de 2017, foram registrados 3.844 assaltos a ônibus, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Edição: Isac Sharlon

