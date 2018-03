Foragidos da Justiça são capturados no Centro em atitude suspeita

Ambos os homens têm 24 anos | Foto: divulgação

Manaus - Dois foragidos do sistema prisional foram recapturados, na noite desta segunda-feira (19), durante patrulhamento de policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no Centro da capital. Welmerson dos Santos e Elias Santos do Nascimento, ambos de 24 anos, foram presos, por volta das 20h30, nas proximidades da Praça Heliodoro Balbi.

Segundo a Polícia Militar, a dupla foi avistada em atitude suspeita e, durante a abordagem, não apresentaram nenhum documento de identificação. Além disso, eles repassaram vários nomes diferentes, na tentativa de enganar a equipe policial.

Os policiais encaminharam os suspeitos para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que os dois estavam sendo procurados. Welmerson estava foragido pelo crime de latrocínio e Elias pelo crime de roubo.

A dupla deve permanece na delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

Outro caso

Três integrantes de uma quadrilha especializada em assalto a ônibus do transporte coletivo foram apresentados, no dia 14 de fevereiro, na sede do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. Eles foram presos, nesta terça-feira (13). Um dos suspeitos é o foragido da Justiça Krystphan Luan Torres de Oliveira, de 24 anos. Os outros dois são irmãos adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos.

"Os suspeitos entravam no Terminal 1, no Centro, Zona Sul, assaltavam os ônibus e ameaçam os passageiros com facas. O grupo fugia quando o coletivo trafegava pela avenida Torquato Tapajós, que fica nas proximidades da comunidade, onde eles moravam. A quadrilha tinha facilidades para se esconder, pois conheciam os becos e vielas da região", explicou o delegado titular do 12º DIP, Henrique Brasil.

