Detento do semiaberto é preso com submetralhadora em área vermelha

Manaus - Uma submetralhadora foi apreendida, na noite desta segunda-feira (19), com o presidiário do regime semiaberto Ricardo Soares Monteiro, de 44 anos. Ele foi capturado em uma área vermelha, dominada pelo tráfico de drogas, na rua Papagaio, bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital.

Por volta das 19h, policiais da Rocam em patrulhamento de rotina na região avistaram um táxi, modelo Siena, em atitude suspeita. O veículo foi parado e, durante revista, os policias encontram parte da arma desmontada dentro da cueca do presidiário.

Durante buscas dentro do táxi foi encontrado o restante do armamento, que estava com a numeração raspada. Em depoimento o presidiário apenas informou que iria transportar submetralhadora até o bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, mas não informou quem receberia a arma.

Ricardo foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Fuzil e drogas

Antuniel Pinto, de 38 anos, e Charmilson Cruz de Lima, de 33 anos, foram presos, no dia 9 de fevereiro deste ano, com um fuzil AK-47, calibre 762 e com três carregadores, 36 munições de fuzil calibre 556 e porções de cocaína.

A dupla foi detida por uma equipe da Rocam após a denúncia de que um homem estava comercializando drogas na terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. A dupla foi encaminhada ao 30º DIP.

Edição: Isac Sharlon

