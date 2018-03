Homem tenta matar suposto traficante no Morro da Liberdade

Manaus - Um homem é suspeito de realizar, pelo menos, três disparos contra um suposto traficante, que não teve o nome divulgado, no início da tarde desta terça-feira (20). O tiroteio ocorreu na rua Tobias Barbosa, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus, mas até o momento não houve registro no 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Embora o caso não tenha sido registrado pela Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), explicou que equipes da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), continuam às buscas pelo atirador. "Isso deve ser disputa pelo tráfico", opinou uma fonte policial.

Informações repassadas por policiais da 2ª Cicom, dão conta de que o suspeito estava em um veículo modelo prisma de cor branca e placa não identificada. Ele teria saído do veículo para efetuar os disparos contra a vítima, mas não conseguiu atingi-la.

Leia também: Polícia Civil recupera celulares roubados e prende suspeitos



Conversas divulgadas em mensagens no WhatsApp dão conta de que, supostamente, o atirador também seja um traficante, que tenha tenha tentado realizar o homicídio do rival.

Em nota, a assessoria da PM informou que o delegado Aldeney Goes, titular do 2º DIP aguarda o registro da ocorrência na unidade policial.

Tiroteio

Recentemente, três pessoas ficaram feridas também em um tiroteio no Bar da Morena localizado no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Um homem, também não identificado, chegou em um carro no local, quando começou um abriga com algumas pessoas que estavam no bar.

O home se retirou, porém, cerca de quinze minutos depois, retornou ao bar a atirou contra os frequentadores. Procurado, o dono do bar não quis se pronunciar sobre o caso.





Edição: Luís Henrique Oliveira

Leia mais:

Área vermelha: conjunto Viver Melhor terá policiamento com cavalaria

Linhas de ônibus terão itinerários alterados em Manaus

Polícia Civil recupera celulares roubados e prende suspeitos