Entregador de marmitas é executado com mais de 20 tiros no Coroado

Ao menos três homens foram vistos por testemunhas executando Wesley a tiros | Foto: Reprodução

Manaus - O autônomo Wesley Evangelista Rego, de 24 anos, foi executado com mais de 20 tiros, na noite desta terça-feira (20). Segundo a família, ele fazia entregas de marmitas quando foi abordado por criminosos na rua Tucanos, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que, por volta das 23h, Wesley estava conduzindo um carro modelo Voyage, de cor prata, quando foi interceptado por outro carro do mesmo modelo, de cor branca e placas não identificadas.

No local do crime a polícia apreendeu mais de 45 cápsulas de pistolas 9 milímetros e ponto 40 | Foto: Daniel Landazuri

“Fecharam o carro do rapaz, pediram para ele sair e o executaram. Os moradores da área informaram que pelo menos três homens participaram desse crime e fugiram sem ser identificados”, contou um tenente da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que não quis ter o nome divulgado.

Ainda segundo a PM, cerca de 45 cápsulas de pistolas 9 milímetros e ponto 40 foram recolhidas pela perícia no local do crime. A vítima foi atingida em várias partes do corpo.

Vítima tinha 24 anos e o caso é investigado pela DEHS | Foto: Daniel Landazuri

Wesley era o filho mais velho do secretário geral do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Élcio Campos. Por telefone, o sindicalista lamentou a perda do filho e contou que ficou sabendo do crime por meio de polícias militares que foram até à casa onde mora, no conjunto Parque das Garças, na Zona Norte.

“A polícia encontrou um comprovante de residência no porta-luvas do carro e foi na minha casa avisar. Meu filho estava trabalhando. Levaram apenas o celular dele e acharam R$ 30 dentro do veículo, possivelmente da renda das quentinhas. Ele deixou a mulher grávida de cinco meses”, contou Élcio, que também informou desconhecer a motivação do assassinato do filho.

Wesley já havia sido preso por tráfico de drogas | Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, a vítima recentemente havia sido presa por tráfico de drogas, mas havia sido liberado em audiência de custódia. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

