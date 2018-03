Suposto traficante tem cabeça estourada com tiros no Santo Agostinho

Manaus - Um homem identificado como Rogério Menezes de Oliveira, de 24 anos, vulgo "Rogerinho", foi brutalmente morto com oito tiros na cabeça, por volta das 7h30 da manhã desta quarta-feira (21), após deixar sua filha em uma escola no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste. O fato aconteceu na esquina entre as ruas Santa Rita e Campina Grande.

O crime é suspeito de motivação por tráfico de drogas. Segundo moradores das proximidades, Rogério era integrante de uma boca de fumo (ponto de consumo e venda de entorpecentes).

"Rogerinho" foi detido em 2016 pela PM por envolvimento com o tráfico de drogas no Compensa, Zona Oeste de Manaus | Foto:

"Eu estava passando de carro e o vi dobrando a esquina. Depois ouvi um tiro e mais sete disparos em seguida. Fiquei com medo e parei o carro em um local próximo, foi quando avistei um carro modelo Gol, de cor prata com o teto preto, passar por mim. Quando desci para ver o que tinha acontecido, encontrei um corpo trucidado e cheio de sangue", disse um homem que preferiu não se identificar.



Segundo informação da perícia, os tiros que atingiram e mataram Rogério eram de pistola ponto 40 | Foto: Em Tempo

Uma outra moradora viu a vítima parando em uma padaria e comprando ovos antes de ser atingido. "Um homem saiu primeiro de um carro prata e o atingiu. Em seguida, os outros dois também desceram e deram mais sete tiros na cabeça", disse.

A reportagem apurou que Rogério havia sido detido em 2016, no bairro Compensa, Zona Oeste, por envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado por policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após chegar no local. A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica também foi acionada para apurar as circunstâncias do crime.

O crime aconteceu na manhã desta quarta, por volta das 7h30 | Foto: Divulgação

Segundo informação da perícia, os tiros que atingiram e mataram Rogério eram de pistola ponto 40. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai levantar investigações sobre o crime.

Edição: Isac Sharlon

