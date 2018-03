Corpo nu de idoso é encontrado em casa na Zona Sul de Manaus

Vizinhos informaram que a vítima era homossexual | Foto: divulgação

Manaus - O auxiliar de administração Ronaldo Pinheiro Medina, de 62 anos, foi encontrado morto e com o corpo em estado de decomposição, na noite desta terça-feira (20), dentro da casa onde morava, localizada na rua 7, conjunto Costa e Silva, bairro Raiz, Zona Sul da capital. O corpo da vítima estava nu e com pelo menos três perfurações de arma branca (possivelmente facadas).

Um irmão da vítima, que não teve o nome divulgado, informou aos investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que o idoso era homossexual e costuma levar acompanhantes para a residência. Ainda conforme informações da polícia, o auxiliar de administração estava morto na residência há pelo menos dois dias.

O corpo foi encontrado por moradores da área que sentiram um forte odor saindo da casa do idoso. Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que a vítima apresentava pelo menos três perfurações de faca pelo corpo e afundamento do crânio.



Dentro do imóvel foram encontradas vestígios de sangue e algumas portas abertas. Além disso, vários pertences da vítima foram levados do local. Não há informações sobre os autores do crime e a Polícia Civil investiga o crime.

Executado a tiros

Um homem identificado como Rogério Menezes de Oliveira, de 24 anos, vulgo "Rogerinho", foi brutalmente morto com oito tiros na cabeça, por volta das 7h30 da manhã desta quarta-feira (21), após deixar sua filha em uma escola no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste.

O fato aconteceu na esquina entre as ruas Santa Rita e Campina Grande. O crime é suspeito de motivação por tráfico de drogas. Segundo moradores das proximidades, Rogério era integrante de uma boca de fumo (ponto de consumo e venda de entorpecentes).



Edição: Isac Sharlon

