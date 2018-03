Morre em hospital uma das vítimas de tiroteio em bar na Zona Leste

Um homem, ainda não identificado, foi o autor dos disparos no estabelecimento | Foto: Thiago Monteiro

Manaus - Após quatro dias internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital, o autônomo Joel Andrade dos Santos, de 25 anos, morreu, na madrugada desta quarta-feira (21). Ele havia sido baleado na cabeça durante um tiroteio em um bar, localizado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, também na Zona Leste da cidade.

O caso aconteceu no último sábado (17) e outras duas pessoas ficaram feridas, entre elas um amigo de Joel, que não teve o nome divulgado e que continua internado no hospital. Um homem, ainda não identificado, foi o autor dos disparos no estabelecimento. Segundo um comerciante do local, momentos antes de iniciar o tiroteio, o suspeito bebia no bar com um grupo de pessoas.

Testemunhas afirmam que o responsável pelos tiros chegou de carro, sentou-se em um banco, onde permaneceu por curto tempo bebendo e conversando. O grupo teve uma discussão no local, mas a briga não chegou a se tornar física. Momentos depois, o homem se levantou e foi até o carro, dando a impressão de que iria embora.



Cerca de 15 minutos depois, o suspeito retornou e começou a efetuar os disparos em direção à mesa que ocupava anteriormente.



Amigos da vítima informaram ao Em Tempo que não sabem se Joel estava envolvido na discussão. O rapaz saiu de casa na noite de sexta (16) acompanhado de amigos.

"Ele saiu como sempre fazia de costume todo final de semana. Ele era tranquilo e não gostava de briga. Os órgãos de segurança tem que tomar alguma providência, pois esse já é o quarto crime que acontece naquele mesmo bar", contou uma amiga que não quis ser identificada.

Uma terceira vítima foi apenas atingida de raspão e recebeu alta no fim de semana. Em um vídeo gravado por testemunhas é possível ver uma grande comoção de pessoas, que tentavam ajudar uma das vítimas baleadas caída no chão. Pessoas pediam ajuda de motoristas que passavam pela avenida para socorrer os feridos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Edição: Isac Sharlon

