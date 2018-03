Polícia prende motorista de caminhão por receptação e recupera veículo

Manaus - O motorista de caminhão Alysson da Silva Freitas, de 40 anos, foi preso pelo crime de receptação. Com o homem, os policiais civis recuperaram dois carros, sendo um com restrição de roubo e o outro de furto. A ação foi feita realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio das equipes de investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) deflagrou na manhã desta terça-feira (20).

Conforme o titular da DERFV, Rafael Allemand, o suspeito foi preso por volta das 11h, na casa onde morava, na rua Francisco Oliveira, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da capital. O delegado explicou que as equipes da especializada chegaram até o homem após receberem delações, feitas ao número: (92) 99110-1763, o disque-denúncia da DERFV, indicando a existência de automóveis roubados na residência do motorista de caminhão.

| Foto: Divulgação

Adulteração

No local indicado, as equipes encontraram um carro da montadora Fiat, modelo Palio, de cor azul e placa adulterada JXS 3527, roubado no dia 10 de agosto de 2017, no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste da cidade. Allemand ressaltou que a cor original do veículo é branca e a placa OAN 9751.

Na casa de Alysson também foi apreendido um carro modelo Gol, da marca Volkswagen, de cor prata e placa adulterada JWX 8282, sendo a sequência original JXQ 4212.

“Após recebermos a denúncia saímos em diligência até o bairro Zumbi dos Palmares. Na residência de Alysson foram encontrados dois carros com restrição de roubo e furto. Os veículos já foram entregues aos verdadeiros proprietários”, afirmou o delegado.

Confissão

Em depoimento na unidade policial, Alysson confessou a autoria do furto do Gol e participação na receptação do Palio. O motorista de caminhão foi indiciado por furto e autuado, em flagrante, por receptação.

A autoridade policial arbitrou ao suspeito fiança de R$ 1 mil e, após pagar o valor estipulado, o homem foi liberado para responder pelos crimes em liberdade.





Edição: Luís Henrique Oliveira





