Polícia prende motoboy com porções de maconha no Aleixo

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na manhã desta desta quarta-feira (21), por volta das 11h, o motoboy Leonardo de Medeiros Pinheiro, de 26 anos, com uma porção grande e duas médias de maconha do tipo skank. Leandro foi levado para o 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado, em flagrante, por tráfico de drogas.

De acordo com a delegada Alynne Lima, titular do 16º DIP, as investigações iniciaram por meio de denúncias à Polícia, de que havia comercialização de drogas no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus. Durante as diligências, os policiais avistaram Leonardo em atitude suspeita na rua Castro Alves, e decidiu abordá-lo.

“Durante a revista, encontramos com ele uma porção de maconha do tipo skunk. Logo em seguida ele nos indicou o lugar onde estava guardado o restante da droga. Em ato contínuo, nos deslocamos até a casa dele, naquela mesma rua, onde apreendemos mais duas porções da mesma substância ilícita”, explicou a delegada titular do 16° DIP.





