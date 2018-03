Polícia prende três e apreende arma em Operação Jejuardes no Alvorada

Manaus - Três homens foram detidos, e duas motos e uma arma foram apreendidas na noite desta quarta-feira (21), durante a Operação Jejuardes, na avenida J, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Dois estavam com duas motos roubadas de placas PHI 1159 e PHA 2445, e um estava com uma pistola, mas não tinha porte de arma. Ambos foram encaminhados para o 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registro das ocorrências.

Os dois homens que estavam com as motos roubadas, foram identificados como Matheus Jorge de Oliveira Silva, 19 anos, e Jackson Lima Damasceno, de 22. O homem que estava com a arma de fogo, ainda não foi identificado. Os policiais estavam abordando os motociclistas quando encontraram as irregularidades, ao verificarem no sistema de Segurança Pública, constataram que as motos eram roubadas.

A arma foi apreendida com um lutador de jiu-jitsu | Foto: Marcely Gomes

Ainda foram realizadas pelos policiais, abordagens aos ônibus que passavam pela via para averiguar alguma situação diferente, mas nada foi encontrado. O secretário de segurança pública e vice-governador Bosco Saraiva, estava acompanhando a operação e disse que o objetivo é combater o crime. "Nós não estamos apenas preocupados, mas estamos agindo para coibir o roubo não só de veículos, mas todo e qualquer crime", completou.

O morador do bairro Planalto, Zona Centro-Sul, e corretor Ricardo Mendes Reis, comemorou a ação realizada nas ruas próximo a sua residência. "Vi quase 30 viaturas da PM, eles tiveram até auxílio de helicóptero. Espero que continuem trabalhando bastante para que os crimes diminuam na nossa cidade", disse.

Operação Jejuardes

Vice-governador e secretário de segurança estava presente na operação | Foto: Marcely Gomes

A operação, que tem o objetivo coibir as ações de criminosos, circula por todos os bairros de Manaus para combater todos os tipos de crime. Na última sexta-feira (16), o operação passou pelos terminais de ônibus da cidade. Bosco ainda disse com exclusividade para o Em Tempo que policiais a paisana estarão presentes nos locais até o fim do governo. A ação deve ter fim no mês de abril.

"Nós temos que dar segurança para a população, e isso só se faz com policiamento na rua, que é o que estamos fazendo. Vamos lutar contra o crime. Nossa intenção é retirar qualquer criminoso da rua, e deixar os moradores de Manaus mais seguros", disse Bosco.

As motos foram apreendidas depois de abordagem feitas pelos policiais | Foto: Marcely Gomes





