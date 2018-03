Tiroteio deixa um morto e um ferido em bairro onde foi fundada FDN

Manaus - Dois homens, sendo um identificado apenas como Leandro e o outro o adolescente Thiago de Lima Oliveira, de 17 anos, foram atingidos com, pelo menos, 20 disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (21), na avenida Prosperidade, no bairro onde foi fundada a facção criminosa Família do Norte (FDN), na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Ambos foram atendidos no SPA Joventina Dias, que fica no mesmo bairro, mas Thiago não resistiu aos ferimento e morreu.

Conforme uma fonte policial, Thiago teria, supostamente, participado da execução de um subtenente do Exército Brasileiro, no Mini Shopping da Compensa, em março do ano passado. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Thiago foi atingido na cabeça e peito, já Leandro, que usa uma tornozeleira eletrônica monitorada pela Justiça, foi atingido nos braços e pernas. O estado de saúde de Leandro é estável, segundo os enfermeiros do Samu.

"Eu estava no lanche com meu namorado quando dois caras em uma moto chegaram e realizaram os disparos conta os dois. Foi tudo muito rápido e todo mundo correu com medo de ser baleado. Nós entramos no lanche e nos escondemos", disse a dona de casa Maria de Lourdes.

O caso foi atendido pelos policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido localizado ou preso.

No ano passado, uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, informava que a FDN é considerada a terceira maior facção do país. Conforme a publicação de 3 de janeiro, a Família é resultado da união de dois grandes traficantes, Gelson Lima Carnaúba, o Gê, e José Roberto Fernandes Barbosa, o Pertuba.

A matéria cita ainda que, segundo a PF, após passarem uma temporada cumprindo pena em presídios federais, os dois retornaram para Manaus, em 2006, determinados a se estruturarem como uma facção criminosa.





