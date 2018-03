Assaltantes roubam e esfaqueiam passageira em ônibus da linha 560

Manaus - Passageiros da linha 560, transporte público, que faz o trajeto Centro-Terminal 4, Zona Leste de Manaus, foram surpreendidos por quatro assaltantes, que armados com facas invadiram o coletivo, roubaram pertences, esfaquearam uma passageira e fugiram sem serem identificados.

O veículo passava pela avenida Vidal Mendonça, no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Um dos assaltantes desferiu duas facadas em uma passageira na região das costas e abdômen.

Todas as vítimas foram encaminhadas para a 18º Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ainda não há informações sobre o estado de saúde da passageira.



Outro caso

Um jovem de 21 anos, foi esfaqueado, no início da madrugada do dia 26 de janeiro, ao reagir a um assalto em um ônibus da linha 619. Segundo a Polícia Militar, um suspeito de envolvimento no crime, identificado como Breno Cidade Rolim, de 21 anos, foi preso na avenida Puraquequara, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que quatro homens armados com facas anunciaram o assalto no coletivo, por volta de meia-noite. Os assaltantes recolheram os pertences dos passageiros e fugiram.

Minutos depois, durante a operação Cerberus, policiais militares da 28ª Cicom conseguiram deter Breno, nas proximidades do local onde ocorreu o roubo. A vítima foi conduzida dentro do coletivo até o prédio do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), depois foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. Até à publicação desta matéria o estado de saúde do jovem não havia sido divulgado.

Breno foi conduzido ao 14°DIP e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e roubo e, posteriormente, foi encaminhado para audiência de custódia.

