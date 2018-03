Quadrilha especializada em roubos é presa, em Manaus

Manaus - Seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de veículos e furtos a residências foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido. A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (21), durante a segunda fase da operação “Chave Mestra”, na rua Cidade do Cabo, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

A prisão foi realizada por policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em parceria com a Delegacia Especializa em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv). No momento da ação, o chefe da quadrilha, Cristiano Calheiro de Souza, o "Macaco", conseguiu fugir pelo telhado de outras residências.

Leia também: Tiroteio deixa um morto e um ferido em bairro onde foi fundada FDN

Foram presos o irmão e a esposa de Cristiano, Adriano Calheiro de Souza,19, Beatriz da Silva Aleluia,19 anos e os comparsas Adalmir Santos de Oliveira, 24 anos, William Silva Amias, 19 anos, Fred de Souza Galvão, 28 anos. Um menor de 17 anos foi apreendido.

Polícia pede ajuda para capturar o assaltante Cristiano Calheiros de Souza, vulgo "Macaco" | Foto: Divulgação

Segundo a polícia, "Macaco" já cometeu mais de 30 assaltos no bairro Cidade de Deus e em outros bairros de Manaus. Ele é considerado de alta periculosidade." Ele conseguiu fugir, no momento da operação, pelo telhado de outras casas. É um assaltante muito perigoso. São tantos assaltos que um empresário já ofereceu a recompensa de R$1 mil reais para quem tiver informações, que levem ao paradeiro dele", contou um investigador da PC.

Com a quadrilha foram encontrados entorpecentes, balanças de precisão e vários objetos, que segundo a polícia, são provenientes de assaltos. Os assaltantes foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menor.

Quem tiver informações sobre Cristiano Calheiros de Souza, vulgo "Macaco", pode entrar em contato com a polícia pelos números 98116-9099 e 99533-3240. Não precisa de identificar.

Leia mais:

Assaltantes roubam e esfaqueiam passageira em ônibus da linha 560

Polícia prende três e apreende arma em Operação Jejuardes no Alvorada

Polícia prende motoboy com porções de maconha no Aleixo