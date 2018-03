Aluno aponta arma para professor em sala e é suspenso em Manaus

Manaus - Um aluno da Escola Estadual Professor Francisco das Chagas de Souza Albuquerque, localizada na avenida Joaquim Nabuco, centro de Manaus, foi suspenso após postar uma foto nas redes sociais onde aparece apontando uma arma em direção ao professor e colegas de sala de aula.



A foto viralizou rapidamente nas redes sociais e teve mais 300 compartilhamentos, somente no Facebook. O fato ainda causou revolta nas redes sociais e muitos comentários de repúdio com relação a atitude do aluno.

"Que absurdo, isso tem de ser investigado. Não importa se a arma é de brinquedo ou não. O aluno tem que ser punido, com tanta violência ainda fazem um absurdo desse dentro da sala de aula", comentou um internauta.

Leia também: Bolsas integrais de estudos são oferecidas para cursos de qualificação

Ainda não se sabe se o objeto era de verdade ou não. O aluno, menor de idade foi suspenso das atividades escolares até o encerramento dos procedimentos administrativos feitos pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc).

Em nota, a Seduc informou que convocou os responsáveis do estudante para uma conversa e que já teria adotado as medidas disciplinares para o caso. A Seduc informou também que colocou psicólogos e assistentes sociais para acompanhar o caso, pois entende-se que o aluno precisa de um acompanhamento técnico para entender a motivação de sua atitude.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:



'É greve geral por tempo indeterminado', afirmam professores do AM

Profissionais da educação bloqueiam trânsito na avenida Brasil

Governo Federal destina R$ 1 milhão para a saúde de Iranduba