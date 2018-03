Polícia caça mulher de traficante que matou rival ao descobrir traição

Taynara descobriu que Kamila mantinha um relacionamento amoroso com Márcio e foi até a casa da vítima para confrontá-la | Foto: Divulgação

Manaus - Há quase dois meses da morte de Kamila Karol Anjos Fernandes, no Cidade de Deus, a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), pede ajuda para localizar a autora do crime. Taynara Lopes Barros, 27, mulher do traficante Márcio José Lopes Carneiro, o “Márcio Doido”, matou a rival após descobrir o envolvimento dela com o seu companheiro.

O crime aconteceu na tarde do dia 2 de fevereiro deste ano, na residência onde a vítima morava, na rua Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Kamila tinha 19 anos.



De acordo com Juan Valério, Taynara é esposa do traficante, que está cumprindo pena em regime fechado em uma unidade prisional da capital, por tráfico de drogas. Taynara descobriu que Kamila mantinha um relacionamento amoroso com Márcio e foi até a casa da vítima para confrontá-la. No local elas iniciaram uma discussão e, em posse de uma arma de fogo, a suspeita alvejou Kamila.

Prisão preventiva



O delegado titular da Homicídios destacou ainda que um mandado de prisão preventiva por homicídio em nome de Taynara foi expedido no dia 7 de fevereiro deste ano, pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy, no Plantão Criminal.

Quem puder colaborar com informações, que ajudem a equipe de investigação da especializada a localizar Taynara, pode entrar em contato pelo número: (92) 98118-9535, o disque-denúncia da unidade policial.

Valério ressaltou, ainda, que delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.

