Maior traficante de drogas de Manaus é detido após perseguição

Manaus - Uma perseguição policial terminou com o maior traficante de drogas detido na noite desta quinta-feira (22). O homem, que seria um colombiano e até o momento não teve o nome divulgado pela polícia, teve o carro, modelo Astra, colidido com um poste na avenida das Torres. O homem teria perdido o controle do carro e batido contra um poste na via pública.

Leia mais: Quadrilha especializada em roubos é presa, em Manaus

De acordo com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), o condutor do carro, é um traficante colombiano, considerado um dos maiores da capital. Uma mulher que estava com o homem no veículo ficou ferida. A mesma foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), e levada para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste.

Ainda de acordo com a Rocam, a perseguição teria iniciado no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul. O condutor foi levado à sua residência, onde, segundo os policiais, o homem estaria escondendo armas e drogas.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Tiroteio deixa um morto e um ferido em bairro onde foi fundada FDN

Polícia caça mulher de traficante que matou rival ao descobrir traição

Aluno aponta arma para professor em sala e é suspenso em Manaus