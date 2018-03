Procurado suspeito do sumir com mulher perto do Compaj em Manaus

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), está em busca de Alex da Silva Saboia, de 44 anos. Saboia é o principal suspeito do sumiço da jovem Andressa Castilho de Souza, de 23 anos, que está desaparecida desde o dia 28 de novembro de 2017.

De acordo com a Polícia Civil, na última vez em que foi vista, Andressa foi visitar o companheiro no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8 da rodovia BR-174. Conforme a delegada Catarina Torres, titular da Deops, Andressa deixou o Compaj e encontrou o ex-presidiário Daniel Ferreira Chaves. Após isso, Andressa não foi mais vista.

“Há indícios de que Alex possivelmente teria um relacionamento amoroso com Andressa e, enciumado, teria mandado executar a jovem. Há suspeitas, também, de que o companheiro dela, Júlio Cesar, tomou conhecimento do relacionamento extraconjugal e, possivelmente, ordenou a morte dela. Daniel era suspeito da autoria da suposta morte da Andressa e, por isso, foi esquartejado dentro do Compaj”, declarou Torres.

O delegado Guilherme Torres, diretor do DRCO, destacou que as equipes de investigação do DRCO e Deops realizaram incursões no Compaj e nas proximidades do local. “Tivemos acesso às imagens que mostram um corpo esquartejado. A família de Daniel reconheceu o corpo como sendo dele. Recolhemos amostras de sangue encontradas no lugar das imagens, assim como um tufo de cabelo nos arredores do Compaj. As amostras foram enviadas para perícia”, disse.

O delegado ressaltou que delações em torno do caso e informações sobre a localização de Alex podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).





