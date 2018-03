Vídeo: homem é executado a tiros por criminosos em carro de luxo

Manaus - Um homem identificado como Ramom Wilker Pinheiro, de 18 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Herculano de Souza, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. De acordo com testemunhas, o homem ainda



O crime aconteceu por volta das 18h, quando Ramon estava próximo à casa de uns amigos. Neste momento, segundo testemunhas, quatro homens que estavam em veículo modelo Honda City, se aproximaram, entraram na residencia, e pediram para os ocupantes do local se retirarem. Logo após, efetuaram os disparos atingindo a vitima no peito, na coxa, nas costas e na cabeça.

Leia também: Maior traficante de drogas de Manaus é detido após perseguição com a Rocam

Ramom morreu no local antes que fosse atendido por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A reportagem não conseguiu localizar nenhum familiar da vítima.

Policiais da 27ª Companhia Interativa de Policia (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. No entanto, somente as investigações da Polícia Civil (PC), poderão afirmar se a vítima possuía algum envolvimento com crimes ou se estava recebendo algum tipo de ameaça.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido localizado ou preso.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Procurado suspeito do sumir com mulher perto do Compaj em Manaus

Polícia caça mulher de traficante que matou rival ao descobrir traição

FDN está entre as maiores facções combatidas por grupo especial da PF