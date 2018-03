Homem é morto a terçadadas após sair de culto em Manaus

Manaus - Perseguido há uma semana por dois homens e duas mulheres, o industriário Wallace Souza Batista, de 33 anos, foi morto a golpes de terçado no fim da tarde desta quinta-feira (22), por volta das 17h, pelos suspeitos que estavam em duas motos. Eles teriam fugido do local deixando o corpo da vítima no meio do matagal, em uma área de nascente, no conjunto dos industriários, no Coroado 3, Zona Leste de Manaus.

O homem, que tentava se livrar do mundo das drogas, segundo a família, estava em um culto realizado por uma igreja evangélica no local, quando percebeu a chegada dos suspeitos. Ele jogou uma rede e uma bíblia no chão, depois correu para dentro do mato. Ele foi perseguido e morto.

"O pessoal da igreja, que estava no campo, saiu correndo quando viu toda a situação. Tinham duas mulheres chorando e um homem tremendo no chão, em estado de choque. Os caras entraram já para matar ele mesmo", explicou o morador Stefano Santos.

Homem jogou rede e bíblia enquanto corria dos assaltantes | Foto: Marcely Gomes

Segundo a família da vítima, os suspeitos de cometer o crime são conhecidos na área por executarem os desafetos. "Nós sabemos as pessoas que fizeram isso. Uma mulher, que ele estava se envolvendo, mandou mensagem o ameaçando. Com certeza, ela tem envolvimento na morte", disse o irmão da vítima, que preferiu não se identificar.

No campo onde homem foi perseguido pelos dois casais, diversas barracas estavam montadas. Havia roupas penduradas em galhos de árvores, garrafas pets e térmicas espalhadas por toda parte, demonstrando que o local era usado como abrigo por moradores de rua.

"Ele estava morando aqui desde que foi perseguido pelos caras. Era como se estivesse tentando se esconder", completou o irmão de Wallace.

Os familiares foram orientados pelos policiais a procurar o 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar mais esclarecimentos sobre a vítima. O caso deve ser transferido, posteriormente, para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

