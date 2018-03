Corpo de homem é encontrado enrolado em sacos e amarrado com fios

O homem apresentava perfurações de arma de fogo na cabeça e também hematomas de agressão física | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Enrolado em sacos plásticos e amarrado com cabos elétricos, o corpo de um homem ainda não identificado, aparentando ter idade entre 20 e 25 anos, foi encontrado, na madrugada desta sexta-feira (23), na rua Jambu, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Moradores da área foram surpreendidos com disparos de arma de fogo, por volta de meia-noite, e ao saírem de casa se depararam com o corpo em via pública.

“Ouvimos pelo menos quatro tiros. Quando saímos vimos o saco preto com um volume e chamamos a polícia. Uma vizinha disse que avistou um carro preto saindo da rua logo após os disparos. Como a rua é escura, devido a luminária do poste estar com defeito, não deu pra ver a placa e nem o modelo do veículo”, contou um morador, de 53 anos, que não quis ter o nome divulgado.



Leia também: Homem é morto a terçadadas após sair de culto em Manaus

Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas nenhum suspeito foi localizado e nem identificado. “Os peritos nos informaram que a vítima foi torturada e possivelmente tenha sido morta em outro local, devido o corpo estar enrijecido. Só fizeram desovar naquela rua”, informou um tenente.

Segundo a necropsia do Instituto Médico Legal (IML), o homem apresentava perfurações de arma de fogo na cabeça e também hematomas de agressão física.

A vítima vestia apenas uma bermuda preta e possuía uma tatuagem tribal no braço esquerdo. Ainda foram encontradas dois porta cédulas e uma carteira de identidade no bolso da bermuda dele. O documento apresentava o nome Israel de Araújo Castro. O corpo aguarda identificação no IML.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Vídeo: homem é executado a tiros por criminosos em carro de luxo

Tiroteio deixa um morto e um ferido em bairro onde foi fundada FDN

Entregador de marmitas é executado com mais de 20 tiros no Coroado