Trio é capturado com duas pistolas em frente igreja evangélica

Manaus - Roque de Castro Pinto, de 24 anos, Hildemar Serrão da Silva, de 18 anos, e um adolescente de 17 anos foram autuados por porte ilegal de armas e munições. O trio estava em frente a uma igreja evangélica, localizada na rua Boa Vista, conjunto Mutirão, na Zona Norte de Manaus, quando foram capturados pela polícia, na noite desta quinta-feira (23), por volta das 22h30.

A Polícia Militar conseguiu chegar ao trio após uma denúncia pelo WhatsApp. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Junto com os homens foram encontradas duas pistolas, sendo uma Imbel calibre 380, com quatro munições intactas e outra de marca SIG-Sauer System calibre nove milímetros com sete munições.



Além das pistolas e armas, ainda foi apreendido um celular samsung J2 e R$ 82 | Foto: Divulgação

Também foi encontrado um aparelho celular samsung J2 e R$ 82,00.

Executado a tiros em carro de luxo

Um homem identificado como Ramom Wilker Pinheiro, de 18 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Herculano de Souza, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. De acordo com testemunhas, o crime aconteceu por volta das 18h desta quinta, quando Ramon estava próximo à casa de uns amigos.

Segundo testemunhas, quatro homens que estavam em veículo modelo Honda City, se aproximaram, entraram na residência, e pediram para os ocupantes do local se retirarem.

Logo após, efetuaram os disparos atingindo a vitima no peito, na coxa, nas costas e na cabeça. Ramom morreu no local antes que fosse atendido por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A reportagem não conseguiu localizar nenhum familiar da vítima. Policiais da 27ª Cicom foram acionados para atender a ocorrência. No entanto, somente as investigações da Polícia Civil, poderão afirmar se a vítima possuía algum envolvimento com crimes ou se estava recebendo algum tipo de ameaça.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

