Dois homens são baleados no Japiim por atiradores em motocicleta

Manaus - Dois homens, sendo um de 31 anos e outro de 23 anos, foram baleados, na noite desta quinta-feira (22), na esquina das ruas 5 de Setembro e S7, no bairro Japiim, Zona Sul da capital.

De acordo com a polícia, por volta das 22h, dois homens em uma motocicleta, de características não informadas, atiraram contra as vítimas, que estavam em via pública, e fugiram sem ser identificados. Uma das vítimas foi atingida no braço e a outra no rosto.

Polícias militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas quando chegaram ao local as vítimas já haviam sido socorridas por moradores da área.

Os homens foram levados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas não tiveram os nomes e nem o estado de saúde divulgados. A Polícia Civil investiga o caso.

Tiroteio

Um homem, identificado apenas como Leandro, e um adolescente de 17 anos, foram atingidos com cerca de 20 disparos de arma de fogo, na noite da última quarta-feira (21), na avenida Prosperidade, no Compensa, bairro onde foi fundada a facção criminosa Família do Norte (FDN), na Zona Oeste de Manaus. Ambos foram atendidos no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, que fica no mesmo bairro, mas Thiago não resistiu aos ferimentos e morreu.

Conforme uma fonte policial, Thiago teria, supostamente, participado da execução de um subtenente do Exército Brasileiro, no Mini-Shopping da Compensa, em março de 2017.

Thiago foi atingido na cabeça e peito. Já Leandro, que usa uma tornozeleira eletrônica e é monitorada pela Justiça, foi atingido nos braços e pernas.

A ocorrência foi acompanhada pelos policiais militares da 21ª Cicom e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

