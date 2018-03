Garota de programa é presa em Manaus por suspeita de assassinato

| Foto: Divulgação

Manaus - Após quase três meses do assassinato do mecânico Francisco Carlos Peres, conhecido como “Chico dos Motores”, de 59 anos, a mandante do crime Fabiana Ferreira Pereira, foi presa na manhã desta sexta-feira (23). A mulher foi capturada na casa onde morava, na avenida Brasil, bairro São Jorge, Zona Oeste da capital.



Segundo as investigações, Francisco teria contratado serviços sexuais de Fabiana. Durante o programa, a mulher percebeu que o cliente possuía R$1.200 em seus pertences e decidiu matá-lo para ficar com o dinheiro. Fabiana se aproveitou da confiança da vítima e chamou dois comparsas para participar do crime. Durante o roubo, os homens acabaram por matar Francisco, deixando uma faca cravada em seu pescoço.

Investigações

O primeiro envolvido no crime, José Carlos Melo da Silva, de 31 anos, foi preso no dia 26 de janeiro. Já no dia 6 de fevereiro, a polícia prendeu Bruno Almeida Gomes, de 24 anos, nas proximidades de um mercado municipal, na avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital. Ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde permanecem à disposição da Justiça.

Operação

A mentora do crime, Fabiane Pereira foi detida em cumprimento da mandado de prisão, durante a operação “Jejuardes”, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Ela foi encaminhada ao 5º Distrito Integrada de Polícia (DIP), e será apresentada na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.



Durante coletiva, além desse crime, a Polícia também fornecerá o balanço da Operação realizada rem todas as zonas da capital, em que foram presas mais de 70 pessoas, por envolvimento em crimes distintos, como latrocínio, homicídio, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, associação criminosa, roubos, entre outros.

