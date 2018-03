Balanço de operação com mais de 70 presos gera protesto em delegacia

Manaus - Mais de 70 pessoas foram presas em flagrante e em cumprimento de mandados de prisão, na manhã desta sexta-feira (23), durante a operação "Jejuardes", realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). Entre os presos estão pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, roubos, homicídios, posse de arma de fogo, estupro, entre outros crimes. No entanto, contrariando a decisão da Justiça, familiares e amigos de um homem de 37 anos protestaram em frente à sede da Delegacia Geral, localizada no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da capital, onde foi apresentado o resultado da ação policial.

A operação teve início na última quarta-feira (21) e resultou na prisão de mais de 70 pessoas envolvidas em diferentes tipos de crimes. Foram cumpridos 43 mandados de prisão, sendo 12 por tráfico de drogas, 10 por roubo, oito por homicídio, sete por estupro de vulnerável, um por latrocínio e cinco por outros crimes. A ação teve ainda 28 presos em flagrante por envolvimento em diversos crimes, a maioria por envolvimento com o tráfico de drogas.

Na ocasião, também foram apresentados nove adolescentes autuados por atos infracionais, por suposto envolvimento em estupro de vulnerável, latrocínio tentado e homicídio. Dentre eles, oito eram mulheres.

Leia também: Garota de programa é presa em Manaus por suspeita de assassinato

A operação iniciou na ultima quarta (21) e resultou na prisão de mais de 70 pessoas e a apreensão de nove adolescentes | Foto: Júnior Mello

De acordo com o delegado geral da Polícia Civil do Amazonas, Mariolino Brito, a operação foi um sucesso e garante à população mais segurança. "Este é um trabalho onde a Polícia Civil de todos os distritos, em todos os bairros, fizeram o seu trabalho tirando de circulação quem tinha mandado de prisão e realizando busca e apreensão onde havia 'bocas de fumo' [ponto de comércio e consumo de drogas]. Essa é uma rotina nossa, para que se restabeleça a segurança nos bairros de Manaus", pontuou.

Protesto

Contrariando a decisão da Justiça, familiares de um dos presos, um homem de 37 anos, realizaram um pequeno protesto em frente à Delegacia Geral. Com gritos de "Justiça" e segurando cartazes, a família informou que o homem, de 37 anos, teria sido preso "injustamente" pelo crime de estupro. A ex-sogra do agora detento, Donatila Barreto, de 67 anos, falou sobre o caso. "Ele está sendo preso injustamente, pois o padrasto da possível vítima [filho do homem preso], colocou essas mentiras na cabeça do menino para ele fazer isso contra o próprio pai", declarou Barreto.

Familiares defendem um dos presos e afirmam que não houve estupro | Foto: Divulgação

Operação 'Jejuardes'

O secretário de segurança publica, Bosco Saraiva, ressaltou que a operação continuará na capital e no interior do Amazonas, "Nós estamos desde a quinta (22) atuando no município de Eirunepé (distante 162 km de Manaus). Essa é uma rotina não só na capital como também para todo o interior do do Amazonas. Semana que vem, a polícia estará realizando a mesma operação em outros três municípios", disse.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Corpo de homem é encontrado enrolado em sacos e amarrado com fios

Trio é capturado com duas pistolas em frente igreja evangélica

Homem é morto a terçadadas após sair de culto em Manaus