Vídeo mostra suposto assaltante sendo amarrado e arrastado em Manaus

Homem foi amarrada e arrastado pela rua. | Autor: Divulgação

Manaus - Apontado como responsável de invadir e assaltar uma loja de móveis e eletrodomésticos localizada na avenida Grande Circular, Zona Leste, Luan Cleivid Sena Marinho, de 22 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (23). Ele estava vestindo um colete de mototaxista e acabou sendo agredido com chutes e pontapés, além de ser amarrado e arrastado pelo chão por alguns metros por parte da população que se revoltou. Dois comparsas do suspeito conseguiram fugir após troca de tiros com um homem ainda não identificado.

De acordo com Cícero Túlio, titular da 14° Distrito Interativa de Polícia (DIP), um cliente que estava armado na loja, viu a situação e acabou realizando a troca de tiros com os assaltantes. "Houve uma intensa troca de tiros, e dois dos assaltantes conseguiram fugir. A moto que o Luan estava falhou, foi quando a população aproveitou e agrediu o rapaz", explicou Túlio.

Com Luan foi apreendido uma moto modelo CG Titan, de placa NOV 9207, que segundo o delegado estaria com o chassi do motor adulterado. "Ele está sendo preso não só pelo roubo, mas também pela adulteração de sinal identificador de veículo automotor", completou.

Os outros assaltantes conseguiram levar R$ 560 em dinheiro, do caixa da loja, e mais de R$ 10 mil em celulares novos. A equipe do 14° DIP vai iniciar investigação para encontrar os outros dois suspeitos. Não houve registro de reféns.

Operação prende mais de 70

Mais de 70 pessoas foram presas, em flagrante, e em cumprimento a mandados de prisão, na manhã desta sexta-feira (23), durante a Operação Jejuardes, realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Entre os presos estão pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, roubos, homicídios, posse de arma de fogo, estupro, entre outros crimes. No entanto, contrariando a decisão da Justiça, familiares e amigos de um homem de 37 anos, protestaram em frente à sede da Delegacia Geral, localizada no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste da capital, onde foi apresentado o resultado da ação policial.