Necessitado, homem assalta pizzaria para comprar remédio para o pai

Manaus - Enquanto tentava assaltar uma pizzaria por volta das 17h, desta sexta-feira (23), Diego Wilhames Araújo da Rocha, de 29 anos, foi detido pelos clientes do estabelecimento que fica na avenida Margarita, na Zona Norte de Manaus. O homem foi levado pela população até o 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado.

De acordo com o investigador Coutinho, da Polícia Civil (PC), o homem teria entrado no estabelecimento e roubado dois celulares. "Ele entrou gritando, anunciando o assalto. Ele já foi pegando dois celulares de funcionários da pizzaria - que, ao perceberem que ele não estava armado, partiram para cima dele, e o agrediram", explicou.

Leia também: Vídeo mostra suposto assaltante sendo amarrado e arrastado em Manaus

Na delegacia, no momento em que estava sendo apresentado, Diego disse para a equipe de reportagem do Em Tempo que estava assaltando porque precisava de dinheiro para pagar alguns remédios do pai, que está doente. "Eu estava necessitado, precisava dos remédios, mas estou arrependido", disse o assaltante.

Assalto à loja

Um outro assalto aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira, três homens entraram fortemente armados dentro de uma loja de eletrodomésticos, localizada na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Um cliente, que estava armado, trocou tiros com os assaltantes. Dois fugiram do local levando mais de R$ 10 mil em aparelhos celulares, e R$ 560 em dinheiro. O outro suspeito identificado como Luan Cleivid Sena Marinho, de 22 anos, foi preso depois de ser agredido por populares.

Leia mais:

Sinteam realiza assembleia para decisao sobre greve de professores

Aluno aponta arma para professor em sala e é suspenso em Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp