Dono de bar é flagrado com drogas em blitz surpresa na Cidade Nova

Manaus - A equipe “Coiote” do 6º Distrito Integrado de Polícia (6º DIP) realizou, na manhã desta sexta-feira (23), o cumprimento de busca e apreensão na residência de Rubson Pereira Gonçalves, de 46 anos, na avenida Sálvio Belota, núcleo XVI, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O cumprimento foi expedido pelo juiz da 2ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute), após diversas denúncias de vizinhos reportando que a residência era uma “boca de fumo”. Conforme informações do 6º DIP, moradores reclamavam do forte cheiro de entorpecentes, além do volume alto do som no local, que funcionava como bar e ficava aberto durante 24h.



Ainda conforme informações do 6º DIP, Rubson já tinha um mandado de prisão em aberto desde 2017. Durante interrogatório, o homem informou que é foragido do regime semiaberto há algumas semanas. Rubson foi encaminhado para o Centro Recebimento e Triagem (CRT) onde fica à disposição da justiça.

