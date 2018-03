Motorista de ônibus da linha 680 é baleado em assalto na Zona Leste

Manaus - Um motorista de ônibus, identificado como Ronaldo Gomes Braga, de 67 anos, foi baleado no ombro início da tarde deste sábado (24). Conforme a polícia, a vítima trafegava pela avenida Iraque, no Grande Vitória, na Zona Leste, quando dois suspeitos entraram no coletivo anunciando o assalto.

De acordo com o tenente Bruno Pessoa, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que o motorista foi baleado após se assustar com a ação criminosa. "Por pouco ele não foi baleado na cabeça. Os criminosos entraram no coletivo e quando anunciaram o assalto, o motorista se assustou e olhou para trás. Como os assaltantes achavam que o motorista iria reagir, acabaram efetuando o disparo", disse.

Assustados com a ação criminosa, após a fuga dos suspeitos, populares levaram a vítima até o pronto-socorro João Lúcio, na mesma zona e acionaram a polícia. "Os criminosos conseguiram fugir com a renda do coletivo, de valor não informado, assim como pertences das vítimas", disse uma fonte policial.

O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e os assaltantes ainda não foram localizados.

Crimes

Em fevereiro deste ano, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que, somente, em janeiro, cerca de 276 assaltos foram registrados nas nove empresas que operam o transporte coletivo de Manaus. Ao todo, o prejuízo ultrapassou R$ 66 mil.