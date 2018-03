Homem é morto com facada no peito no Campo do Bahia, em Manaus

Manaus - Com uma facada no peito, próxima do coração, um homem identificado como Ricardo Zumaeth Hidalgo, de 36 anos, foi morto na manhã deste sábado (24). O crime ocorreu no Campo do Bahia, nas proximidades da avenida Cosme Ferreira, bairro São Jose, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, após o crime, o homem chegou a pedir socorro naquela região, mas não resistiu e acabou caindo em via pública. Na ocasião, moradores entraram em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem já estava sem vida quando a equipe médica chegou.

"O homem surgiu do nada cheio de sangue, dizendo que havia sido esfaqueado e depois disso não falou mais nada", disse uma testemunhas que preferiu não se identificar.

Leia também: Execução de segurança de 'João Branco' continua sem respostas no AM

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Mais mortes

O caso ocorreu horas após duas pessoas serem assassinadas na rua Lobo D'almada, centro de Manaus. De acordo com a Polícia, ambos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Um dos rapazes mortos foi identificado como Renan Henrique de Souza, de 21 anos. O outro homem assassinado ainda não havia sido identificado, até a publicação dessa matéria. A dupla estava em uma banca de bebidas quando dois homens surgiram em um carro vermelho e efetuaram os disparos. Os suspeitos fugiram sem ser identificados.

Leia mais:

Idoso fica ferido após cair de laje de construção no Dom Pedro

Escuta flagra compra de carros com desvio de dízimo por padre no Goiás

Motorista de ônibus da linha 680 é baleado em assalto na Zona Leste