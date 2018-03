'Leandro do Mutirão' tentar alugar casa e é assassinado no Parque 10

Manaus - Um suposto traficante, identificado como o "Leandro do Mutirão", foi assassinado a tiros na tarde deste sábado (24), no momento em que vistoriava uma residência que seria alugada por ele na rua Tomoda, conjunto Portal do Japão, bairro Parque 10, Zona Centro-Oeste de Manaus. A polícia informou ainda que a vítima foi morta em um suposto acerto de contas, uma vez que Leandrinho e o pai atuam no tráfico de drogas.

De acordo com o tenente Orlando Santos, da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Leandro estava há cerca de 2 semanas no regime semiaberto e havia sido preso em 2011 e 2012 por tráfico de drogas. "A suspeita é de que ele tenha sido morto em um acerto de contas. Temos ainda a informação de que o pai dele também seja envolvido com o tráfico de drogas", afirmou.

Diversas manchas de sangue sobre o asfalto davam conta da quantidade de tiros. "Foram mais de dez tiros. Há várias cápsulas de bala na residência, mas somente a perícia poderá identificar o calibre desses projéteis", finalizou o PM.

A mulher do proprietário da residência, identificado como Jorge Diogo Magalhães, de 38 anos, informou que o marido acabou sendo baleado com 4 tiros no momento do tiroteio. Jorge foi encaminhado ao pronto-socorro 28 de Agosto e não teve o estado de saúde informado.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), devem investigar o caso para saber a motivação e as circunstâncias do crime. O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado e removeu o corpo de "Leandro do Mutirão".

A reportagem não conseguiu localizar familiares da vítima para comentarem sobre o caso.

