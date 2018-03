Criminosos invadem casa e matam homem a tiros na frente da família

Manaus - O autônomo Cláudio Félix Valcacio, de 29 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua própria casa, localizada na comunidade Armando Mendes, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Ele foi morto na frente da própria família na noite do sábado (24), por volta das 20h. Os autores do crime fugiram do local e, até o momento, não foram capturados.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a residência da vítima, localizada na rua 42-A, foi invadida por dois homens armados. A dupla efetuou diversas vezes contra Cláudio Félix e, em seguida, fugiu da cena do crime.

A vítima foi atingida no peito e encaminhado para o pronto-socorro Platão Araújo, no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde. Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Homem degolado

Já na manhã deste domingo (25), o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na rua Marquês do Monte Alegre, conjunto Parque das Nações, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima estava amarrada e enrolada em um edredom.

De acordo com uma testemunha que passava pelo local, o corpo estava dentro de um bueiro localizado atrás da Universidade Nilton Lins. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, por se tratar de um local de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar no resgate. A vítima apresentava perfurações causadas por golpes de faca na cabeça e nas mãos e teve o pescoço degolado.





