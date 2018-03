Usuário de drogas suspeito de cometer roubos é morto a tiros em Manaus

O corpo da vítima foi abandonado em via pública | Foto:

Manaus - Um homem identificado como Diego Andrade Paz, de 31 anos, conhecido como “Sassá”, foi morto com quatro tiros, na madrugada desta segunda-feira (26), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

Moradores da área informaram à polícia que por volta das 2h ouviram os disparos de arma de fogo e depois encontraram Sassá morto e o corpo jogado na rua. Não há informações sobre a autoria do crime.

Leia também: Dois homens são executados a tiros no centro de Manaus neste sábado

Ainda segundo os moradores do bairro, Diego era conhecido por ser usuário de drogas e cometer roubos pela região. “Ultimamente ele tava demais, cometendo muitos roubos pela área. Ele se drogava pela rua e morava com uma amiga”, contou uma dona de casa, de 42 anos, que não quis ter o nome divulgado.

“Sassá” foi atingido com tiros na cabeça e no tórax. Ele não resistiu e morreu no local. Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas nenhum suspeito do crime foi encontrado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi motivado por acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem tenta usar drogas em casa e acaba preso após agredir mulher

Criminosos invadem casa e matam homem a tiros na frente da família

Resgate: acidente na orla da Glória deixa duas pessoas feridas